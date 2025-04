Argentino in carcere dopo l’omicidio di Sara Campanella | Non mangia da quattro giorni vuole morire

Argentino, reo confesso del femminicidio di Sara Campanella, ha dichiarato di essere “molto, molto provato”. La sua descrizione del suo stato d’animo trova riscontro in quanto affermato dalla madre, Daniela Santoro, che racconta come il figlio, dopo aver commesso l’omicidio, le abbia confidato di voler togliersi la vita. La testimonianza di Stefano Andolina, uno dei legali di Argentino, conferma che il ragazzo, da quattro giorni in carcere, rifiuta cibo e acqua, e mantiene la sua volontà di farla finita. “Sta male, insiste nel voler morire”, ha dichiarato l’avvocato a Adnkronos.La disperazione della madreLa madre di Argentino, Daniela Santoro, ha raccontato la telefonata che ha ricevuto dal figlio subito dopo il delitto. Durante la conversazione, il giovane le ha confessato di sentirsi un fallito e incapace di provare emozioni. Thesocialpost.it - Argentino in carcere dopo l’omicidio di Sara Campanella: “Non mangia da quattro giorni, vuole morire” Leggi su Thesocialpost.it Stefano, reo confesso del femminicidio di, ha dichiarato di essere “molto, molto provato”. La sua descrizione del suo stato d’animo trova riscontro in quanto affermato dalla madre, Daniela Santoro, che racconta come il figlio,aver commesso, le abbia confidato di voler togliersi la vita. La testimonianza di Stefano Andolina, uno dei legali di, conferma che il ragazzo, dain, rifiuta cibo e acqua, e mantiene la sua volontà di farla finita. “Sta male, insiste nel voler”, ha dichiarato l’avvocato a Adnkronos.La disperazione della madreLa madre di, Daniela Santoro, ha raccontato la telefonata che ha ricevuto dal figlio subitoil delitto. Durante la conversazione, il giovane le ha confessato di sentirsi un fallito e incapace di provare emozioni.

