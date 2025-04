Opel Frontera, elettrico o ibrido un Suv per tutti.

Leggi su .com

(Adnkronos) – Difficile crescere oggi sul mercato europeo se non si dispone di una gamma completa di Suv: così'corre ai ripari' e a metà strada fra il compatto e filante Mokka (4,15 metri) e il solido Grandland (4,65 m) propone la nuova. Un modello che riprende un nome storico (quello del primo .L'articoloun Suv perproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?