Parma Inter la partita speciale di Thuram | gara batticuore si apre il cassetto dei ricordi

Parma Inter, Thuram torna a casa per la prima volta da avversario. La speciale giornata del figlio di LillianParma–Inter sarà una gara batticuore per Marcus Thuram. L'attaccante nerazzurro, figlio dell'ex calciatore Lilian, è nato proprio in Emilia, quando suo padre giocava con la maglia gialloblu. Sono diversi infatti i ricordi d'infanzia che lo legano a quella città, nella quale si ritroverà a contendere alla squadra di casa tre punti che all'Inter servono più di ogni altra cosa. Sottolinea Tuttosport:LA partita – «A volte ritornano. Se lo farà da titolare nella formazione di Inzaghi, come sembra, o a gara in corso, poco cambia. Oggi pomeriggio Marcus Thuram giocherà per la prima volta nella sua carriera a Parma, in quella che è a tutti gli effetti casa sua. Che lo è stata, almeno, per i primi quattro anni di vita, vissuti a due passi dal Tardini: chissà che l'avvicinamento in pullman allo stadio, magari con il classico cuscino sottobraccio, non faccia riaffiorare vecchi ricordi dai cassetti della memoria dell'infanzia, quelli che colpiscono quando meno te lo aspetti» si legge su Parma Inter che sarà dunque una gara speciale per l'attaccante.

