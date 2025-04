È ai domiciliari per l' aggressione al lido di Fano e si mette nei guai con i social | giovane torna in carcere

Fano è stato arrestato per aggressione dopo aver violato i divieti di comunicazione con post sui social. Notizie.virgilio.it - È ai domiciliari per l'aggressione al lido di Fano e si mette nei guai con i social: giovane torna in carcere Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo aè stato arrestato perdopo aver violato i divieti di comunicazione con post sui

Terni.Pugno in faccia all'infermiera del pronto soccorso: arrestato l'aggressore, un sessantenne già ai domiciliari - TERNI - Un pugno in faccia all’infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Terni che lo ha accolto nell’ambulatorio per prendersi cura di lui. L’ennesimo atto ... (ilmessaggero.it)

Estorsioni e aggressioni a minori, due neo 18enni ai domiciliari - Due neo maggiorenni di Fano sono stati posti agli arresti domiciliari per estorsione aggravata, lesioni personali e violenza privata: sono risultati coinvolti in una serie di episodi di aggressione e ... (ansa.it)

Chiavari, ai domiciliari aggredisce il padre: intervengono i carabinieri - Sono dovuti intervenire i carabinieri per bloccare un'aggressione. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Per cause ancora in fase di accertamento un giovane ai domiciliari avrebbe aggredito ... (primocanale.it)