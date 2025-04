Weber parla e Tajani conferma I popolari sono l’architrave dell’Ue

Weber, sono stati toccati praticamente tutti i temi con al centro del ragionamento la capacità del governo italiano di essere determinante nelle future (e presenti) scelte. Lo ha detto Weber e lo ha ribadito Antonio Tajani che l’Europa è sotto attacco: per cui vanno immaginare alternative praticabili e soprattutto strategie che sciolgano i nodi.Proteggere l’EuropaPunto di partenza l’attacco all’Ue. La pace è il termine da cui Weber parte, sia citando Silvio Berlusconi sia abbracciando una riflessione complessiva su Ue e Nato: “Silvio sapeva quanto fosse urgente proteggere l’Europa, e il Ppe è per la pace. Formiche.net - Weber parla e Tajani conferma. I popolari sono l’architrave dell’Ue Leggi su Formiche.net Non è stato solo il consiglio nazionale di Forza Italia, al Palazzo dei Congressi di Roma si è manifestata l’occasione per tracciare una linea programmatica e valoriale e capire come far camminare la nuova Ue. Dazi, Ucraina, difesa, competitività, commercio: alla presenza del numero uno del Ppe, Manfredstati toccati praticamente tutti i temi con al centro del ragionamento la capacità del governo italiano di essere determinante nelle future (e presenti) scelte. Lo ha dettoe lo ha ribadito Antonioche l’Europa è sotto attacco: per cui vanno immaginare alternative praticabili e soprattutto strategie che sciolgano i nodi.Proteggere l’EuropaPunto di partenza l’attacco all’Ue. La pace è il termine da cuiparte, sia citando Silvio Berlusconi sia abbracciando una riflessione complessiva su Ue e Nato: “Silvio sapeva quanto fosse urgente proteggere l’Europa, e il Ppe è per la pace.

Weber (Ppe): «Ora i socialisti devono sostenere Fitto. Per la Commissione non ci sarà alcun ritardo». Tajani: basta con i giochi di partito, lui è un europeista. Weber conferma che si ricandiderà alla presidenza del PPE. Meloni spinge per la vicepresidenza Ue, l'asse con Weber che commenta: 'Il suo governo agisce'. Schlein e Tajani alleati ma agli antipodi sulla maggioranza Ue. Il Pd guarda ai Verdi, per Forza Italia bisogna "aprire ai Conservatori". Tajani: "Mi candiderò alla vicepresidenza del Partito popolare europeo". Napoli chiama Bruxelles, il Mediterraneo al centro del meeting Ppe. Ne parlano su altre fonti

Weber parla e Tajani conferma. I popolari sono l’architrave dell’Ue - Non è stato solo il consiglio nazionale di Forza Italia, al Palazzo dei Congressi di Roma si è manifestata l’occasione per tracciare una linea programmatica e valoriale e capire come far camminare la ... (formiche.net)

Weber: Tajani è garanzia di europeismo e atlantismo - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)

Tajani conferma: "Nessun licenziamento nei centri in Albania" - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando i cronisti a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, ha confermato che non ci sono stati licenziamenti tra il personale ... (msn.com)