Caos dazi il governo Trump perde pezzi | il segretario al Tesoro pronto a lasciare

Scott Bessent,aldegli Stati Uniti ed ex gestore di hedge fund, sarebbeil suo incarico nell’amministrazione. La notizia, riportata dalla rivista The New Republic, suggerisce che la decisione sia stata influenzata dall’annuncio della nuova politica commerciale del presidente Donald, che prevede uno del 10% su quasi tutte le merci straniere. Questo provvedimento ha già avuto un impatto significativo sui mercati finanziari, con i principali indici, come il Dow Jones e il Nasdaq, in calo ai minimi dal 2020.Le motivazioni dietro l’addioSecondo quanto riportato durante il programma Morning Joe su MSNBC dalla giornalista Stephanie Ruhle, Bessent sarebbe sempre più isolato all’interno del. L’attuale contesto politico lo starebbe spingendo a riflettere sull’opportunità diil suo incarico, per salvaguardare la propria credibilità.