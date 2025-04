Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, il presidente della comunità palestinese in piazza: “La pace si fa con la legalità, non con le armi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“In questo momento si sta consumando uno sterminio del popolo, a Rafah, a Gaza e in tutta la Palestina, il mondo e lainternazionale sono chiamati a rispondere delle proprie responsabilità”.C’è anche Yousef Salman,di Roma e Lazio, alla manifestazione contro ila Roma organizzata dal Movimento 5 stelle. “Lainternazionale deve intervenire oggi per fermare questo genocidio. Nella guerra non esiste il vincente o perdente a lungo andare e quindi si deve vedere la realtàPalestina e quello che sta facendo Israele che aiutata dall’impero americano continua questo genocidio. Si può fare lasulle risoluzioni Onu e sullainternazionale e non su queste tre scimmie: io non sento, io non vedo, io non parlo”.