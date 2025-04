Anteprima24.it - Aggressione al Comune di Sant’Angelo a Cupolo: solidarietà all’operatrice

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di FP CGIL BN a firma del Segretario Generale Domenico Raffa.“Lo stato taglia i servizi e le risorse depauperando i territori e le popolazioni, e a farne le spese sono ancora una volta i pubblici dipendenti, messi lì quasi come in una trincea, a dover fare da cuscinetto tra servizi tagliati e le necessità della gente, necessità sempre più crescenti. A farne le spese stavolta è stata un’ assistente sociale in servizio presso ildi Sant’ Angelo a, “colpevole” (secondo l’ aggressore) della mancata erogazione del reddito di inclusione, una misura certamente importante per il sostentamento delle persone più fragili del corpo sociale, un mezzo in grado di consentire la sopravvivenza di chi è costretto altrimenti a patire la solitudine, l’ abbandono, lo scherno e la fame nei nostri piccoli centri così come nelle grandi città.