The White Lotus Stagione 3 teorie | chi morirà nel finale di stagione?

White Lotus stagione 3, teorie: chi morirà nel finale di stagione?The White Lotus, creata da Mike White, ha posto molte domande che troveranno sicuramente risposta nel finale extralarge (90 minuti!) della terza stagione. Chi è il corpo a faccia in giù nello stagno dell’hotel? Chi ha sparato quei colpi uditi all’inizio della stagione? Belinda (Natasha Rothwell) accetterà l’offerta di Greg (Jon Gries)? Timothy (Jason Isaacs) soccomberà all’oscurità, trascinando con sé la moglie Victoria (Parker Posey) o il figlio Saxon (Patrick Schwarzenegger)? Piper (Sarah Catherine Hook) riuscirà a realizzare il sogno di restare in Thailandia, e suo fratello Lochlan (Sam Nivola) riuscirà a integrarsi?Le guardie del corpo di Sritala (Lek Patravadi) andranno a cercare Rick (Walton Goggins) e Chelsea (Aimee Lou Wood) dopo che lui ha aggredito il marito, Jim Hollinger (Scott Glenn)? Gaitok (Tayme Thapthimthong) affronterà i russi dopo aver capito che erano dietro alla rapina in hotel, e riuscirà a dimostrare qualcosa a Mook (Lalisa Manoban, in arte Lisa)? Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) riusciranno a superare i loro problemi e godersi un ultimo giorno di vacanza?Il frutto di ?echovNel primo episodio della stagione, un membro dello staff avvisa la famiglia Ratliff di un frutto velenoso che cresce vicino alla loro villa. Leggi su Cinefilos.it The3,: chineldi?The, creata da Mike, ha posto molte domande che troveranno sicuramente risposta nelextralarge (90 minuti!) della terza. Chi è il corpo a faccia in giù nello stagno dell’hotel? Chi ha sparato quei colpi uditi all’inizio della? Belinda (Natasha Rothwell) accetterà l’offerta di Greg (Jon Gries)? Timothy (Jason Isaacs) soccomberà all’oscurità, trascinando con sé la moglie Victoria (Parker Posey) o il figlio Saxon (Patrick Schwarzenegger)? Piper (Sarah Catherine Hook) riuscirà a realizzare il sogno di restare in Thailandia, e suo fratello Lochlan (Sam Nivola) riuscirà a integrarsi?Le guardie del corpo di Sritala (Lek Patravadi) andranno a cercare Rick (Walton Goggins) e Chelsea (Aimee Lou Wood) dopo che lui ha aggredito il marito, Jim Hollinger (Scott Glenn)? Gaitok (Tayme Thapthimthong) affronterà i russi dopo aver capito che erano dietro alla rapina in hotel, e riuscirà a dimostrare qualcosa a Mook (Lalisa Manoban, in arte Lisa)? Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) riusciranno a superare i loro problemi e godersi un ultimo giorno di vacanza?Il frutto di ?echovNel primo episodio della, un membro dello staff avvisa la famiglia Ratliff di un frutto velenoso che cresce vicino alla loro villa.

The White Lotus 3, l'episodio finale il più lungo di sempre: durerà ben 90 minuti.

