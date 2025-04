Lucio Corsi parte il tour | annunciata una nuova data in Toscana

partenza il 10 aprile all’Afterlife di Perugia il “Club tour 2025” di Lucio Corsi. In tutto nove date – prodotte da Magellano Concerti - che hanno già registrato il tutto esaurito. La tournée farà tappa anche in Toscana, il 16 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (tutto esaurito). A giugno avrà invece inizio “Estate 2025” - gli unici appuntamenti live dell’anno per l’artista - nei festival estivi italiani, di cui oggi si annuncia un nuovo ultimo show il 18 agosto al Summer Nights di Follonica (Grosseto), che va ad aggiungersi a quelli già annunciati previsti per il 29 giugno alla Prima Estate (Parco Bussoladomani) di Lido di Camaiore (Lucca), il 10 luglio al Mengo Festival di Arezzo e il 17 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto) (sold out). Lanazione.it - Lucio Corsi, parte il tour: annunciata una nuova data in Toscana Leggi su Lanazione.it Firenze, 3 aprile 2025 – È innza il 10 aprile all’Afterlife di Perugia il “Club2025” di. In tutto nove date – prodotte da Magellano Concerti - che hanno già registrato il tutto esaurito. Lanée farà tappa anche in, il 16 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (tutto esaurito). A giugno avrà invece inizio “Estate 2025” - gli unici appuntamenti live dell’anno per l’artista - nei festival estivi italiani, di cui oggi si annuncia un nuovo ultimo show il 18 agosto al Summer Nights di Follonica (Grosseto), che va ad aggiungersi a quelli già annunciati previsti per il 29 giugno alla Prima Estate (Parco Bussoladomani) di Lido di Camaiore (Lucca), il 10 luglio al Mengo Festival di Arezzo e il 17 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto) (sold out).

