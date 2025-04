Formiche.net - Sui dazi l’Europa non vada alla guerra. Castellaneta spiega perché

Leggi su Formiche.net

La “dei” non è una novità: c’è sempre stata, e anche gli Stati Uniti furono tra i primi ad applicarla quando i coloni del cosiddetto Tea Party buttarono in mare le balle di tè che la Compagnia delle Indie voleva imporre loro di acquistare ao zero, dando iniziodi indipendenza dall’impero britannico. In epoche più recenti, invece, le tariffe sono state adottate in chiave protezionista ed autarchica allo scopo di difendere prodotti o industrie specifiche dconcorrenza straniera. Oggi, però, la situazione è molto diversa: l’annuncio di Trump del 2 aprile va al di là della semplicecommerciale ma tocca l’insieme complessivo dei rapporti con gli altri Paesi (amici e non) e si pone quindi più con lo scopo di difendere il proprio Paese e i propri valori, andando al di là della semplice valenza commercialeQuella di Trump, al di là del modo quantomeno bizzarro con cui sono stati calcolati i presuntiapplicati dagli altri Paesi contro gli Usa, è una scommessa politica rischiosa con la quale il presidente vorrebbe imporsi come il fautore della “liberazione” dal giogo dal resto del mondo e prepararsi ad una campagna elettorale per un terzo mandato a furor di popolo al momento comunque assai improbabile.