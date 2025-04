Lega Toccalini | Ad alleati diciamo vogliamo dire la nostra

alleati? Noi sul Rearm Europe non ci siamo, la mozione che abbiamo votato alla Camera va esattamente nella direzione che ha voluto fortemente la Lega. Non c’è nessun problema della tenuta della maggioranza, però la Lega c’è e giustamente vuole dire la sua. La linea del Presidente Meloni sugli Stati Uniti è esattamente quella di Matteo Salvini, ben venga ci sia una linea comune perché gli Usa non sono un nemico, ma deve rimanere un partner e sui dazi bisogna trattare”. Lo ha detto a LaPresse il deputato e coordinatore federale Lega Giovani, Luca Toccalini a margine del congresso del Carroccio a Firenze. Lapresse.it - Lega, Toccalini: “Ad alleati diciamo vogliamo dire la nostra” Leggi su Lapresse.it “Il messaggio agli? Noi sul Rearm Europe non ci siamo, la mozione che abbiamo votato alla Camera va esattamente nellazione che ha voluto fortemente la. Non c’è nessun problema della tenuta della maggioranza, però lac’è e giustamente vuolela sua. La linea del Presidente Meloni sugli Stati Uniti è esattamente quella di Matteo Salvini, ben venga ci sia una linea comune perché gli Usa non sono un nemico, ma deve rimanere un partner e sui dazi bisogna trattare”. Lo ha detto a LaPresse il deputato e coordinatore federaleGiovani, Lucaa margine del congresso del Carroccio a Firenze.

