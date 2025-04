Thesocialpost.it - Allarme privacy WhatsApp: “Ecco cosa non devi mai dire all’Intelligenza Artificiale”. Cosa rischi

Leggi su Thesocialpost.it

introduce una nuova era digitale grazie all’integrazione dell’Intelligenzanella sua piattaforma di messaggistica. L’obiettivo? Rendere le conversazioni più smart e personalizzate, migliorando l’esperienza utente attraverso nuove funzionalità avanzate. Con l’arrivo dell’IA,offre infatti le risposte automatiche intelligenti, l’assistenza virtuale personalizzata e una gestione evoluta delle chat. L’integrazione dell’IA segna un passo importante per Meta, la società madre di, nel settore delle app di messaggistica intelligente. Sebbene le nuove funzionalità basate sull’AI di Meta promettano di migliorare l’interazione tra utenti e app, non sono mancate le prime criticità. Tanto è vero che ora gli esperti parlano di un vero e proprio. Scopriamo perché e, soprattutto, cos’è che non dobbiamo maidella nostra app di messagistica istantanea preferita.