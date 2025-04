Quotidiano.net - Grande Fratello, gli Shailenzo regalano foto di Shaila a Lorenzo: la sua reazione

Il18 è finito ufficialmente da quasi una settimana, eppure alcuni gruppi di fan dei concorrenti non si rassegnano e continuano a credere che il gioco continui anche nella realtà. Insomma, hanno tolto la parola “show” e continuano a prendere in considerazione solo “reality”. Ed ecco quindi che dopo la raccolta fondi dei fan di Zeudi Di Palma, ecco la nuova follia degli “”, ovvero i fan della coppia formata daGatta eSpolverato. Coppia che è deflagrata ufficialmente proprio durante la finale del. Di fatto quindi, al di là dell’orrida consuetudine di battezzare gruppi di fan con una crasi dei nomi dei protagonisti della coppia dando vita a una sorta di mostro a due teste, un gruppo nato su un concetto che non esiste più. Un gruppo che, nonostante il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si sia ormai concluso, non si rassegna.