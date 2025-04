Metropolitanmagazine.it - Brigitta Boccoli, chi è il marito Stefano Nones Orfei (figlio di Moira)

Come anche la sorella Benedicta,debutta nel mondo dello spettacolo molto giovane, nel 1982 a soli 10 anni, ottiene infatti il suo primo ruolo come attrice quando recita nel film dell’orrore Manhattan Baby. Tre anni più tardi interpreta il personaggio di Tania nel dramma diretto da Flavio Mogherini La ragazza dei lillà e nel 1987 torna a lavorare con il regista per la commedia Com’è dura l’avventura dove per la prima volta affianca grandi interpreti come Paolo Villaggio e Lino Banfi. Nel 1988esordisce come conduttrice televisiva quando insieme alla sorella Benedicta è tra i presentatori di Domenica in, un ruolo che mantiene fino al 1991. Ritorna poi al cinema interpretando la protagonista della commedia Nostalgia di un piccolo grande amore e nel 1992 è di nuovo in tv al fianco del duo Franco e Ciccio per il varietà Avanspettacolo.