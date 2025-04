In migliaia a Roma alla manifestazione del M5s contro riarmo il corteo visto dall' alto

Roma, 05 aprile 2025 Sono scesi in piazza in migliaia a Roma alla manifestazione del M5s contro riarmo, ecco le immagini del corteo visto dall'alto Fb Cotne Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - In migliaia a Roma alla manifestazione del M5s contro riarmo, il corteo visto dall'alto Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista), 05 aprile 2025 Sono scesi in piazza indel M5s, ecco le immagini delFb Cotne Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

In migliaia a Roma alla manifestazione del M5s contro riarmo, il corteo visto dall'alto. Femminicidi, migliaia alle manifestazioni per Sara Campanella e Ilaria Sula a Roma. FOTO. Roma Sapienza, in migliaia alla manifestazione contro i femminicidi. Decine di migliaia in Piazza del Popolo a Roma a favore dell'Europa. Le foto delle manifestazioni per i femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella. "Per Ilaria, per Sara, per tutte": migliaia in presidio a piazzale Aldo Moro, alla Sapienza. Ne parlano su altre fonti

In migliaia a Roma alla manifestazione del M5s contro riarmo, il corteo visto dall'alto - Sono scesi in piazza in migliaia a Roma alla manifestazione del M5s contro riarmo, ecco le immagini del corteo visto dall'alto Fb Cotne (Alexander Jakhnagiev) ... (ilgiornale.it)

Manifestazione anti riarmo Ue a Roma, “Siamo oltre 100.000”; Conte: “No a questa follia” - La manifestazione ha preso il via dalle 13 in piazza Vittorio, il finale è previsto ai Fori Imperiali. Dal palco sono previsti, tra gli altri, gli interventi dello storico Alessandro Barbero, del ... (dire.it)

In migliaia a Roma alla manifestazione contro i femminicidi - Migliaia di studenti si sono raccolti oggi 3 aprile nel piazzale Aldo Moro della Sapienza di Roma dopo i femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella. Rabbia e commozione tra i tanti che chiedono la « ... (msn.com)