Juve Tudor | Squadra carica ma con la Roma non è decisiva

Torino, 5 aprile 2025 –può valere una stagione, o un pezzetto di Champions League. In questi casi si dice partita 'importante ma non', per togliere un po’ di pressione, ma per Igorè il primo vero banco di prova dopo il debutto vincente contro il Genoa. Di fronte una delle squadre più in forma del campionato, rinata sotto la guida Ranieri e in lizza per il quarto posto: sembrava impossibile dopo gli esoneri di De Rossi e Juric. Insomma, chi delle due dovesse uscire sconfitta passerebbe una brutta settimana, rischiando di perdere terreno prezioso in una volatona che non ammette troppi passi falsi. La, dal canto suo, sta cercando di compattarsi eha deciso di portare tutti a cena. Parla Igor: “Laha voglia di fare bene” Prima settimana piena di lavoro per il nuovo tecnico, che era subentrato prima del Genoa ma dopo una settimana di caos con Motta che prima sembrava confermato e poi no.