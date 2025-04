A Bologna non si firma per il pareggio contro il Napoli ha tutte le carte in regola per tentare la grande impresa

Bologna si prepara alla sfida col Napoli di lunedì, solo la prima di una serie di impegni difficili per la squadra di Italiano che però non ha paura di confrontarsi col Gotha del calcio italiano, come scrive Giuseppe Tassi in un fondo sull'edizione bolognese del Resto del Carlino:"In un modo o nell'altro la squa dra di Italiano può incidere sulle sorti dello scudetto. E questo è già un privilegio importante per un club che dubitava della propria forza dopo l'uscita di scena di Thiago Motta, Zirkzee, Calafiori e Saelemaekers . Invece siamo ancora qui, come direbbe Vasco Rossi, più determinati e forse più forti di prima, a inseguire un posto in Champions e una finale di Coppa Italia che non giochiamo dal 1974".

Che atteggiamento scegliere contro le grandi del campionato, a cominciare dal Napoli?

"Il copione da applicare è una miscela dell'aggressività vista con la Lazio e delle verticalità prodotta contro l'Empoli.

