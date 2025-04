It.insideover.com - Made in Italy e dazi di Trump: miliardi di fatturato persi e il rischio “Italian sounding”

La Sala della Casa Bianca da cui è arrivato l’annuncio, alle 22e del 2 aprile, ha un nome rassicurante e leggiadro: Giardino delle Rose. Come rassicurante e addirittura liberatorio sembra essere il proclama di Donald: Liberation Day. Al contrario, di roseo nel futuro del nostroinnon c’è proprio niente. Alle merci dell’Unione europea importate negli Stati Uniti verranno applicatipari al 20 per cento. Tassazioni annunciate da mesi e che entrano in vigore tra il 5 e il 9 aprile.Ora i timori sono diventati concreti, in particolare nel settore tessile e abbigliamento, insomma la nostra grande moda, amata nel mondo, e negli altrettanto fondamentali comparti dell’agroalimentare ed enologico.“Esprimo grande preoccupazione per le ripercussioni che questa decisione avrà sulle nostre imprese”, così ha commentato a caldo Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda, “rinnovando l’appello affinchè l’Italia e l’Europa si uniscano per contrastare questa decisione e tutelare gli interessi delle nostre aziende”.