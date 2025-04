Notizieaudaci.it - Accoltella il papà a Carini durante una lite familiare: ‘Per difendere mamma’

Leggi su Notizieaudaci.it

Avrebbeto il padre perla madre nel corso di unatra i genitori. É l’accusa nei confronti di un 20enne di, in provincia di Palermo, arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il ventenne ha colpito il genitore due volte alle scapoleSecondo una prima ricostruzione l’uomo, 44 anni, è stato colpito due volte alle scapole, colpi che gli hanno provocato una grave difficoltà respiratoria per i danni ai polmoni: ricoverato all’ospedale civico di Palermo, è stato sottoposto a intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri che hanno sentito la donna e il ragazzo. Il 20enne è stato portato in ospedale perché in stato di agitazione. Era notte fonda quando è arrivata la chiamata di soccorso in un’abitazione in via Vespucci a, nel Palermitano.