Smart Orobie, il progetto per valorizzare il turismo nelle montagne bergamasche

La montagna da vivere. Nasce, unche intende promuovere l’intero territorio montano bergamasco per rilanciarlo e trasformarlo in una destinazione turistica sempre più accessibile, green e.L’iniziativa, nata nel 2022 e presentata nella giornata di sabato 5 aprile alla Fiera di Bergamo durante Agritravel Expo, ha visto la sua attuazione sul campo grazie al sostegno del Ministero delcon un contributo di 2 milioni di euro per il rilancio montano dei territori italiani. Il capofila è il Gal della Presolana e dei Laghi Bergamaschi che gestirà gli interventi in collaborazione con altri 4 soggetti attuatori: GAL Valle Brembana2020,style, Promoserio e Nt Next.Un piano mirato a coinvolgere sempre più i ‘nomadi digitali’, da sempre avvezzi a scoprire territori sperduti e ricchi di storia e paesaggi mozzafiato.