Quifinanza.it - Ritirate 17mila patenti con il nuovo Codice della Strada, la multa costa cara

Con l’entrata in vigore del, la sicurezza sulle nostre strade diventa priorità assoluta. L’obiettivo principale è sensibilizzare gli automobilisti ai rischi legati alla guida distratta, in particolare all’uso dello smartphone al volante, fenomeno che si conferma tra le principali cause di incidenti e ritiro.Secondo i dati ufficiali diffusi dal Viminale e dal Mit, nei primi tre mesi di applicazione delsono stateoltre 17 mila, con quasi la metà dovute proprio all’utilizzo improprio del cellulare alla guida.Sicurezzale, nel 2025 più attenzione ai rischi, stretta sul cellulare alla guidaDal 14 dicembre 2024 è in vigore il. Secondo i dati ufficiali di Poliziale ebinieri, nei primi tre mesi di applicazione (dal 14 dicembre 2024 al 13 marzo 2025) sono statecomplessivamente 17.