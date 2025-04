X-Files David Duchovny elenca le condizioni per tornare nella serie | Ma non lo so se tornerei

nella famosa serie tv sci-fi iniziata negli anni '90. David Duchovny è tornato a parlare del suo possibile ritorno in X-Files, la serie che l'ha reso famoso nel mondo al fianco di Gillian Anderson, nei panni rispettivamente di Fox Mulder e Dana Scully. La celebre serie televisiva sci-fi, iniziata nel 1993 e proseguita con varie interruzioni fino all'ultima stagione del 2018. La serie creata da Chris Carter è al centro, da tempo, di alcune voci sul possibile revival. Le condizioni per il ritorno di David Duchovny Intervistato dal New York Post, Duchovny si è detto incerto su un eventuale ritorno:"Non lo se tornerei" ha spiegato l'attore "Stavo intervistando l'ex

