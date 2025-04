Luciano Darderi domina Roberto Carballes Baena e approda in finale a Marrakech!

Luciano Darderi prosegue nel proprio cammino sulla terra rossa di Marrakech (Marocco). Nella prima semifinale dell’ATP250 in territorio nordafricano, l’italo-argentino ha dominato il confronto con lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.51 del ranking), imponendosi col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 32 minuti di partita.Una prestazione convincente di Darderi, capace di fare la differenza con i suoi colpi potenti e profondi, al cospetto di un avversario troppo “leggero” da fondo. Prima volta in carriera in cui Luciano prevale contro l’iberico e seconda finale nel massimo circuito internazionale dopo quella vinta l’anno passato a Cordoba (Argentina). Con questo risultato, il nostro portacolori si avvicina alla top-50 (n.51 virtuale) e domani affronterà il vincente della sfida tra l’olandese Tallon Griekspoor (n. Oasport.it - Luciano Darderi domina Roberto Carballes Baena e approda in finale a Marrakech! Leggi su Oasport.it prosegue nel proprio cammino sulla terra rossa di(Marocco). Nella prima semidell’ATP250 in territorio nordafricano, l’italo-argentino hato il confronto con lo spagnolo(n.51 del ranking), imponendosi col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 32 minuti di partita.Una prestazione convincente di, capace di fare la differenza con i suoi colpi potenti e profondi, al cospetto di un avversario troppo “leggero” da fondo. Prima volta in carriera in cuiprevale contro l’iberico e secondanel massimo circuito internazionale dopo quella vinta l’anno passato a Cordoba (Argentina). Con questo risultato, il nostro portacolori si avvicina alla top-50 (n.51 virtuale) e domani affronterà il vincente della sfida tra l’olandese Tallon Griekspoor (n.

