Ilnapolista.it - L’ad del Bodø/Glimt: «La partita col Milan a San Siro nel 2020/21 ci fece capire che potevamo competere a livelli alti»

Calcio e Finanza ha intervistato Frode Thomassen, amministratore delegato del, prossimo avversario della Lazio nei quarti di finale di Europa League e unico club della regione polare presente nelle coppe. Vi presentiamo alcuni stralciCosa significa giocare a nord del Circolo Polare Artico? Quali i vantaggi e quali gli svantaggi?«Ovviamente il clima è un fattore importante: in estate abbiamo il sole per 24 ore e in inverno se non è completamente buio lo è quasi. Il tutto con abbondanti nevicate, anche seha un clima costiero, quindi non nevica tanto quanto nelle aree più interne. In questo quadro noi ci alleniamo e giochiamo sullo stesso campo, un campo in erba artificiale nel nostro stadio, che è infrastruttura abbastanza vecchia—una delle tribune è stata costruita nel 1966—ed è una struttura aperta nel senso che non è un ovale continuo e il vento può entrare lateralmente.