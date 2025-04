Panorama.it - Trump, che affari con il calcio: 47 miliardi dai Mondiali della Fifa

Comunque vada a finire, sarà un successo. Anche se la nazionale degli Stati Uniti non dovesse riuscire nella mission affidatagli dal presidente Donald, vincere la coppa in uno sport tradizionalmente europeo o sudamericano. Sarà un successo lo stesso perché le due grandi manifestazioni che laporterà negli States nel 2025 (Mondiale per Club allargato a 32 squadre) e nel 2026 (Mondiale insieme a Messico e Canada) genereranno un impatto economico complessivo per gli USA di oltre 47di dollari.La stima è contenuta in uno studio congiunto die WTO, sviluppato da OpenEconomics. Un dossier che mette in fila le previsioni positive che accompagnano i due eventi assegnati negli anni scorsi da Zurigo a Washington. Nello scorso mese di febbraio il numero uno del football mondiale, Gianni Infantino, era stato ospite dialla Casa Bianca per lanciare la prima edizione del Mondiale per Club allargato che avrà inizio il 14 giugno per chiudersi a New Yok il 13 luglio.