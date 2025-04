Romadailynews.it - Cina: rivisitazione dell’antica venerazione degli antenati con saluti verdi e moderni

Il Qingming, che vanta una storia di oltre 2.500 anni in, vede decine di milioni di persone onorare gliattraverso i rituali di pulizia delle tombe. In unamoderna delle usanze del Qingming, approcci tecnologici ed ecologici si affiancano oggi alle piu’ tradizionali offerte di incenso e carta. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6065879/6065879/2025-04-05/-dell-antica--con--e-Agenzia Xinhua