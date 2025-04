Manifestazione a Roma Rita De Crescenzo come un politico | Date il RdC non comprate armi

Rita de Crescenzo è intervenuta oggi – 5 aprile – alla Manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 Stelle a Roma: “Date il Reddito di cittadinanza invece di comprare armi”.Rita De Crescenzo appare in alcuni video in mezzo alla folla, pubblicati sul suo account da milioni di follower su TikTok, intervistata dai giornalisti intervenuti per seguire la Manifestazione e, parla con disinvoltura, proprio come fosse un politico.Cosa ha detto Rita De Crescenzo“Invece di comprare la armi, devono dare il Reddito di cittadinanza di nuovo” dice l’influencer napoletana, dichiarando di non appartenere a nessun partito ma, di essere scesa in piazza a Roma perché preoccupata dalle armi. “Ho portato anche i miei follower alla Manifestazione, perché bisogna essere tutti uniti”. Dayitalianews.com - Manifestazione a Roma, Rita De Crescenzo come un politico: “Date il RdC, non comprate armi” Leggi su Dayitalianews.com La TikToker napoletanadeè intervenuta oggi – 5 aprile – allacontro il riarmo organizzata dal Movimento 5 Stelle a: “il Reddito di cittadinanza invece di comprare”.Deappare in alcuni video in mezzo alla folla, pubblicati sul suo account da milioni di follower su TikTok, intervistata dai giornalisti intervenuti per seguire lae, parla con disinvoltura, propriofosse un.Cosa ha dettoDe“Invece di comprare la, devono dare il Reddito di cittadinanza di nuovo” dice l’influencer napoletana, dichiarando di non appartenere a nessun partito ma, di essere scesa in piazza aperché preoccupata dalle. “Ho portato anche i miei follower alla, perché bisogna essere tutti uniti”.

