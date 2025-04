Calciomercato Inter nerazzurri in piena corsa per David ma c’è anche la Juventus | le ultime

Calciomercato Inter, la Juventus e l'Inter si contendono David: l'attaccante lascerà il Lille a fine giugno, quando scadrà il suo contrattoJonathan David è uno dei calciatori a parametro zero più seguiti attualmente. L'attaccante del Lille lascerà il club francese alla fine di giugno, quando il suo contratto giungerà al termine. Il Calciomercato Inter è vivo e c'è un forte Interesse per il canadese, ma attualmente la Juventus appare tra le favorite per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe già avuto contatti con David e sembrerebbe che il calciatore preferisca trasferirsi a Torino. È stato monitorato da Giuntoli fin dai tempi della sua permanenza a Napoli, ma le due parti si sono accordate per riprendere i colloqui in futuro.

