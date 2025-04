Corteo M5S a Roma Conte | Il piano di riarmo è follia

Migliaia di cittadini hanno invaso le piazze dial grido di “No al“, partecipando alorganizzato dal Movimento 5 Stelle. Tra gli slogan più significativi si sono distinti quelli che chiedono di destinare più risorse alla sanità e al lavoro: “Soldi alla sanità e no alle armi” e “Più lavoro, meno armi“. Gli organizzatori parlano di una partecipazione “oltre ogni aspettativa”, con numeri che potrebbero superare le 100.000 persone.Giuseppe: “Un’alternativa di governo”Giuseppe, presidente del M5S, ha sottolineato la forza del messaggio lanciato dalla manifestazione. “Oggi stiamo piantando un pilastro per costruire un’alternativa di governo“, ha dichiarato il leader pentastellato, spiegando che ilè contro undiche, secondo lui, “butterebbe 800 miliardi” e spingerebbe l’Europa verso un’economia di guerra.

