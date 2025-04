Quotidiano.net - Congresso Lega, Salvini: “Noi collante del governo. Sui dazi dialogare con gli Usa”

Leggi su Quotidiano.net

Firenze, 5 aprile 2025 – "Laè una comunità, è una famiglia". Matteoapre così, al primonazionale del Carroccio, che "non sarà uncontro qualcuno". "Noi non siamo contro l'Europa, contro gli stranieri, contro le diversità, anzi, noi siamo un movimento politico che adora, tutela e difende le diversità, perché il buon Dio ci ha fatto diversi", continua il vicepremier e ministro dal palco della Fortezza da Basso di Firenze mentre dà il benvenuto a tutti i “fratelli veneti, lombardi, piemontesi, siciliani, pugliesi, romani e di tutte le regioni d'Italia". "Sicuramente questo è uncontro ogni tipo di guerra e di conflitto, contro le guerre militari, contro le guerre commerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso che non significa sfilare in piazza con idee confuse e delle bandiere rosse", dicelanciando una frecciata all'opposizione e, in particolare, al M5s che nello stesso momento manifesta a Roma contro il piano di riarmo dell'Ue.