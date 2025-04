Congresso della Lega Salvini candidato unico Governo unito noi contro tutte le guerre

Governo al Congresso della Lega a Firenze, che è “contro ogni tipo di guerra e di conflitto, contro le guerre militari, contro le guerre commerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con le idee confuse e le bandiere rosse sventolanti”. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, apre la riunione di partito e non ha competitor, è il candidato unico alla segreteria federale della Lega. Nel fine settimana il Congresso di Firenze – le assise che tornano dopo quelle del 21 dicembre 2019 e che saranno presiedute da Giancarlo Giorgetti – potrebbe anzi allungarne il mandato di un anno, fino al 2029. “La Lega è il Governo e lo vedrete con i messaggi di oggi e domani, sono una cosa sola. Si mettano l’anima in pace Conte e Schlein. Ilfattoquotidiano.it - Congresso della Lega, Salvini candidato unico. “Governo unito, noi contro tutte le guerre” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ribadisce l’unità delala Firenze, che è “ogni tipo di guerra e di conflitto,lemilitari,lecommerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con le idee confuse e le bandiere rosse sventolanti”. Matteo, vicepremier e leader, apre la riunione di partito e non ha competitor, è ilalla segreteria federale. Nel fine settimana ildi Firenze – le assise che tornano dopo quelle del 21 dicembre 2019 e che saranno presiedute da Giancarlo Giorgetti – potrebbe anzi allungarne il mandato di un anno, fino al 2029. “Laè ile lo vedrete con i messaggi di oggi e domani, sono una cosa sola. Si mettano l’anima in pace Conte e Schlein.

