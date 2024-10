L’insostenibile leggerezza con cui Giorgia Meloni parla di complotti e dossier su di lei (Di domenica 13 ottobre 2024) È normale che la presidente del Consiglio lasci intendere pubblicamente di subire pressioni da generici gruppi di interesse? È davvero il caso che si lamenti di complotti e dossier senza fornire le necessarie risposte? Dobbiamo davvero rassegnarci al vittimismo complottista come unica cifra comunicativa della leader del primo partito italiano? Fanpage.it - L’insostenibile leggerezza con cui Giorgia Meloni parla di complotti e dossier su di lei Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È normale che la presidente del Consiglio lasci intendere pubblicamente di subire pressioni da generici gruppi di interesse? È davvero il caso che si lamenti disenza fornire le necessarie risposte? Dobbiamo davvero rassegnarci al vittimismosta come unica cifra comunicativa della leader del primo partito italiano?

