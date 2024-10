Libano, la città di Temnine distrutta dagli attacchi israeliani (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse zone del Libano meridionale e orientale, uccidendo più di una dozzina di persone e danneggiando gli ospedali, come riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre continuano i combattimenti con il gruppo terroristico Hezbollah. Si dice che gli ospedali di Rayak e Tal Chiha nella valle della Bekaa siano stati danneggiati, mentre sette persone sono rimaste ferite negli attacchi su Brital e Temnine nella provincia di Baalbek-Hermel. A Nabatieh, otto persone sono rimaste ferite. Lapresse.it - Libano, la città di Temnine distrutta dagli attacchi israeliani Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Gliaereihanno colpito diverse zone delmeridionale e orientale, uccidendo più di una dozzina di persone e danneggiando gli ospedali, come riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre continuano i combattimenti con il gruppo terroristico Hezbollah. Si dice che gli ospedali di Rayak e Tal Chiha nella valle della Bekaa siano stati danneggiati, mentre sette persone sono rimaste ferite neglisu Brital enella provincia di Baalbek-Hermel. A Nabatieh, otto persone sono rimaste ferite.

