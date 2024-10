Nerdpool.it - L’anime di One Piece annuncia una pausa storica

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oneaveva accennato a un annuncio importante questa settimana e i fan potrebbero essere scoraggiati nell’apprendere chenon ha diffuso la notizia che un nuovo progetto è in lavorazione. Invece, i Pirati di Cappello di Paglia si stanno prendendo una lungadalla scena anime poiché la Toei Animation vuole impegnarsi maggiormente nell’attuale Egghead Arc. Dato che Onenormalmente va in onda con un programma settimanale, i fan della Rotta Maggiore potrebbero essere scoraggiati nell’apprendere per quanto tempo Rufy e compagnia andranno in, ma è per una buona ragione. Nonostante la, Toei ha qualcosa di speciale in serbo per i fan. Onehato durante un evento live-stream, “OneNews #1?, che l’Arco Egghead sarà assente fino al prossimo aprile.