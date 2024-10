L’addio amaro a Genova del presidente del tribunale per i minori Luca Villa: “Come al pronto soccorso, organici depotenziati mentre aumentano fragilità e violenza” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il magistrato va a guidare la procura minorile di Milano, mentre altri due giudici ottengono il trasferimento: «Capisco la loro stanchezza, la riforma Cartabia intasa gli uffici proprio quando il decreto Caivano moltiplica gli arresti” Repubblica.it - L’addio amaro a Genova del presidente del tribunale per i minori Luca Villa: “Come al pronto soccorso, organici depotenziati mentre aumentano fragilità e violenza” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il magistrato va a guidare la procurale di Milano,altri due giudici ottengono il trasferimento: «Capisco la loro stanchezza, la riforma Cartabia intasa gli uffici proprio quando il decreto Caivano moltiplica gli arresti”

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grazzanise - si sente male e muore mentre gioca in strada : oggi l’addio a Rosa - Grazzanise, muore mentre gioca in strada: oggi l’addio a Rosa L’ultimo saluto sarà dato alle 15 e 30 la Chiesa Madre di Grazzanise. Le circostanze della tragedia sono […] L'articolo Grazzanise, si sente male e muore mentre gioca in strada: oggi l’addio a Rosa sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)