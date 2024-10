Ilgiorno.it - La Lombardia invecchia: entro il 2043 ci sarà un milione di anziani in più. E le nascite non compensano i decessi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Milano – Popolazione sempre più anziana: la stima è che, in, nelci saranno oltre 3,2 milioni di over 65 contro i 2,3 milioni del 2024. Positivo, certamente, che aumenti l’aspettativa di vita, merito dei progressi della medicina e dei miglioramenti della prevenzione, ma è un fenomeno che va governato, anche perché, dall’altro lato, calano i giovani. Secondo i dati recenti pubblicati da PoliS-, nel primo semestre 2024 sono stati registrati circa 50milaa fronte di sole 31milain. Si conferma così, sulla base delle più recenti stime Istat, il segno negativo del saldo naturale della popolazione (differenza tra): -19.355 tra gennaio e giugno dell’anno in corso, con un rapporto di 1,6ogni nascita. Tra le province, Milano è quella che registra il saldo naturale peggiore in valore assoluto (-4.