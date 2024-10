Inzaghi deluso dalle parole di Spalletti sul caso ultras: il retroscena (Di domenica 13 ottobre 2024) Il caso ultras ha sta facendo parlare moltissimo negli ultimi giorni, con l'Inter chiamata a dover spiegare alcuni rapporti con i massimi esponenti della curva nerazzurra sono stati arrestati con Ilnerazzurro.it - Inzaghi deluso dalle parole di Spalletti sul caso ultras: il retroscena Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilha sta facendo parlare moltissimo negli ultimi giorni, con l'Inter chiamata a dover spiegare alcuni rapporti con i massimi esponenti della curva nerazzurra sono stati arrestati con

Spalletti alla vigilia di Italia-Israele torna sul caso ultras : “Non devo chiarire nulla a nessuno” - Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Israele, ha voluto chiudere definitivamente la questione ultrà , a seguito del suo commento alla convocazione di Inzaghi in tribunale: "Ho solo risposto ad una domanda". Poi il pensiero sulla guerra e i problemi di ordine pubblico a Udine: "Credo che anche molti israeliani non vogliano il conflitto, è una situazione che deve finire"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Caso ultras - Spalletti "Non ho niente da chiarire a nessuno" - "Tanti israeliani non vogliono la guerra, convinciamone altri" ROMA - "Si va a giocare la partita, con la speranza di convincere sempre qualcuno in più: io penso che tanti israeliani non vogliono la guerra e noi bisogna giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia ch . (Ilgiornaleditalia.it)

Spalletti : “Molti israeliani non vogliono la guerra - nulla da chiarire su caso ultras” - The post Spalletti: “Molti israeliani non vogliono la guerra, nulla da chiarire su caso ultras” appeared first on SportFace. Si va a giocare contro Israele. Queste le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, al Tg1 alla vigilia del match di Nations League con Israele. “Sul caso ultras io non devo chiarire niente a nessuno. (Sportface.it)