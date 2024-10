‘In Vino Civitas’, seconda giornata: prevenire è meglio che proibire (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“prevenire è meglio che proibire”. Quando si tratta di far arrivare il messaggio ai più giovani, conviene puntare sulla consapevolezza piuttosto che sui divieti. Il comandante della Polizia Stradale di Salerno, Stefano Macarra ed il direttore del SerD dell’Asl di Salerno, Antonietta Grandinetti hanno condiviso in pieno la Campagna #BEREssere, promossa nell’ambito dell’ottava edizione di “In Vino Civitas”, il salone del Vino in corso di svolgimento a Salerno. Anteprima24.it - ‘In Vino Civitas’, seconda giornata: prevenire è meglio che proibire Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“che”. Quando si tratta di far arrivare il messaggio ai più giovani, conviene puntare sulla consapevolezza piuttosto che sui divieti. Il comandante della Polizia Stradale di Salerno, Stefano Macarra ed il direttore del SerD dell’Asl di Salerno, Antonietta Grandinetti hanno condiviso in pieno la Campagna #BEREssere, promossa nell’ambito dell’ottava edizione di “InCivitas”, il salone delin corso di svolgimento a Salerno.

