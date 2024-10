Quotidiano.net - Ilaria Tuti: "Da personale a collettiva: il cuore dei miei libri è la memoria che diventa Storia"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Quanto coraggio ci vuole per arrivare alla verità? Le storie parallele di Johann Maria Adami e di Ada, sua figlia, danno forma a questa domanda nell’ultimo libro diRisplendo non brucio. Johann ha studiato da scienziato il Male, in tutte le sue devianze, e ora è a Dachau, perché è un oppositore del regime nazista. Ada rimprovera a suo padre di non aver nascosto le proprie idee, per salvaguardare invece la famiglia. Siamo poco dopo l’armistizio. Tra Kransberg, nel castello a due passi dal bunker di Hitler dove Johann è stato portato dal suo ex studente Veil entrato poi nelle SS per indagare su un apparente suicidio e Trieste, dove Ada fa il medico e nasconde un segreto. Partiamo da Johann. Lei scrive: "Ormai riusciva a contare anche le vertebre". Si entra fisicamente nell’orrore del lager.