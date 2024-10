Il Washington Post rivela: “Hamas voleva un attentato contro Israele in stile 11 settembre” (Di domenica 13 ottobre 2024) Che Hamas stesse pianificando da anni l’attacco terroristico del 7 ottobre era noto, ma oggi i due più importanti giornali Usa rivelano nuovi particolari. Hamas già anni prima aveva pensato di organizzare un piano che avrebbe potuto far esplodere un grattacielo a Tel-Aviv, in stile “11 settembre”, ha rivelato il Washington Post. E poche ore prima il New York Times aveva svelato che Hamas aveva fatto pressioni perché l’Iran partecipasse. Stando a quanto riferito, i documenti e i registri elettronici recuperati dai centri di comando dei terroristi palestinesi mostrano una pianificazione avanzata per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli, sebbene diversi piani fossero mal formulati e altamente impraticabili. I piani prevedono di coinvolgere gruppi militanti alleati per un assalto combinato contro Israele da Nord, Sud ed Est. Metropolitanmagazine.it - Il Washington Post rivela: “Hamas voleva un attentato contro Israele in stile 11 settembre” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Chestesse pianificando da anni l’attacco terroristico del 7 ottobre era noto, ma oggi i due più importanti giornali Usano nuovi particolari.già anni prima aveva pensato di organizzare un piano che avrebbe potuto far esplodere un grattacielo a Tel-Aviv, in“11”, hato il. E poche ore prima il New York Times aveva svelato cheaveva fatto pressioni perché l’Iran partecipasse. Stando a quanto riferito, i documenti e i registri elettronici recuperati dai centri di comando dei terroristi palestinesi mostrano una pianificazione avanzata per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli, sebbene diversi piani fossero mal formulati e altamente impraticabili. I piani prevedono di coinvolgere gruppi militanti alleati per un assalto combinatoda Nord, Sud ed Est.

