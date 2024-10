Il presidente Usa Biden atteso in Germania venerdì (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atteso in Germania venerdì, stando ad una fonte governativa tedesca. Il presidente americano Joe Biden recupererà il viaggio in Germania, cancellato a causa dell'uragano Milton. Invece della visita di Stato è ora prevista una visita di lavoro notevolmente ridotta, è stato comunicato a Berlino, riferiscono media in lingua tedesca. Tuttavia, l'incontro originariamente previsto a Ramstein dei capi di Stato e di governo occidentali per sostenere l'Ucraina non dovrebbe essere riprogrammato. Quotidiano.net - Il presidente Usa Biden atteso in Germania venerdì Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Ildegli Stati Uniti Joein, stando ad una fonte governativa tedesca. Ilamericano Joerecupererà il viaggio in, cancellato a causa dell'uragano Milton. Invece della visita di Stato è ora prevista una visita di lavoro notevolmente ridotta, è stato comunicato a Berlino, riferiscono media in lingua tedesca. Tuttavia, l'incontro originariamente previsto a Ramstein dei capi di Stato e di governo occidentali per sostenere l'Ucraina non dovrebbe essere riprogrammato.

