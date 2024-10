Ilnapolista.it - Goggia: «Sinner? Nel 2013 il dottore mi diede la stessa pomata. Mi ha fermato prima che scendessi in pista»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sofiadurante un’intervista a Tuttosport dà in qualche modo ragione asul caso doping. La sciatrice azzurra racconta di aver vissuto un caso simile. Ilche le aveva dato laincriminata però se ne accorse in tempo e fermo Sofiache scendesse in. Lui se n’è accordo, il fisioteradipurtroppo no.: «Se qualcuno ti mette dentro qualcosa nella borraccia e tu bevi e poi risulti dopato?» «Caso? Una giovanissima Sofiaa Lake Louise nelnon ha corso perché aveva un gelone con un taglio sull’alluce e ille aveva dato la trofodermina, ladel caso di Jannik. Quando si è reso conto che era nella lista delle sostanze proibite, mi hachein. Certo, se è andata così la vicenda di, quello del fisioteraè un errore grave. Poi questa cosa fa pensare».