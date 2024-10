Quotidiano.net - Gli spari a Unifil in Libano, la giurista: “Israele danneggia il suo futuro. Rischia di restare marchiato”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Screditare in questo modo un organismo internazionale, quasi deriderlo, apre uno scenario inquietante e rappresenta un’ipoteca pesante anche nei confronti delle generazioni future di israeliane. Se c’è una strategia, sicuramente non è compatibile con il diritto nel contesto delle Nazioni Unite”. LaSilvana Arbia, già procuratrice del Tribunale internazionale del Ruanda ed ex cancelliere della Corte penale internazionale dell’Aja (Cpi), non ha dubbi: gli attacchi dicontro il contingenterappresentano “una grave violazione del diritto umanitario internazionale”, ed un eventuale ritiro dello stesso equivarrebbe a “una disfatta”. Gli attacchi israeliani controaprono infiniti interrogativi: al di là degli aspetti militari, politicamente che senso ha colpire una forza d’interposizione delle Nazioni Unite? “Siamo nell’irrazionale.