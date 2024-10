Giuseppe Tagliapietra, chi era l’operaio morto ad Altavilla Vicentina. L’amore per la figlia e la passione per il fitness (Di domenica 13 ottobre 2024) Sabato il 29enne è stato schiacciato da un bancale di finestre che stava scaricando nell’area logistica della Tecnomat Repubblica.it - Giuseppe Tagliapietra, chi era l’operaio morto ad Altavilla Vicentina. L’amore per la figlia e la passione per il fitness Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sabato il 29enne è stato schiacciato da un bancale di finestre che stava scaricando nell’area logistica della Tecnomat

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altavilla Vicentina. Giuseppe Tagliapietra è rimasto schiacciato da un carico durante la movimentazione - Giuseppe Tagliapietra, 29 anni, è rimasto gravemente ferito mentre stava movimentando alcuni carichi alla Tecnomat di Altavilla Vicentina. Questo tragico incidente ha profondamente scosso tutti i collaboratori dell’azienda. . Giuseppe Tagliapietra, originario del comune dell’Ovest Vicentino, era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, e per lui non c’è stato nulla da fare. (Laprimapagina.it)