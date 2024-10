Giuliana Filippi: “Mi vergognavo della disabilità, ora non più” (Di domenica 13 ottobre 2024) osì Giuliana Filippi, la più giovane atleta della squadra paralimpica italiana a Parigi 2024, durante il suo intervento al Festival dello sport Golssip.it - Giuliana Filippi: “Mi vergognavo della disabilità, ora non più” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di domenica 13 ottobre 2024) osì, la più giovane atletasquadra paralimpica italiana a Parigi 2024, durante il suo intervento al Festival dello sport

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Atletica - Paralimpiadi 2024 in DIRETTA : argento per Caironi nel salto in lungo T63 - Giuliana Filippi eliminata nei 100 metri T64 - 11:48 Per quanto riguarda la gara femminile di lancio del disco F57 ha visto concludersi la prima parte. Il salto dell’azzurra è per poco nullo ma l’italiana può comunque festeggiare con il terzo argento consecutivo nel salto in lungo. Saifi (ALG) 10. Non cambiano le prime tre al momento. 68 10 CHEN Zimo (T38) 4. (Oasport.it)

Atletica - Giuliana Chiara Filippi nona nel salto in lungo alle Paralimpiadi - 38), che per solo tre centimetri ha negato la tripletta ai Paesi Bassi (Kiki Hendriks quarta con 5. 87) e la statunitense B Hatz (5. La gara è stata vinta dall’olandese Fleur Jong, capace di firmare il nuovo record paralimpico con un meraviglioso salto da 6. La classe 2005 ha replicato il piazzamento ottenuto ai Mondiali di atletica paralimpica disputati lo scorso anno proprio nella capitale ... (Oasport.it)