Georgia-Albania (Uefa Nations League B, 14-10-2024 ore 18:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 13 ottobre 2024) Siamo nel gruppo 1 della Lega B di Nations League e la Georgia culla sogni e ambizioni legittime di promozione: i ragazzi di Willy Sagnol sono primi in classifica, nonostante la sconfitta di venerdì contro l'Ucraina. Rinvigoriti dall'ottimo europeo disputato, Kvara e compagni cercano di arrivare a una dimensione che solo qualche mese fa sarebbe

Highlights e gol Ucraina-Georgia 1-0 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Di seguito, ecco le azioni salienti della partita. Arriva la prima vittoria, dopo due sconfitte, per gli ucraini che si affidano ad una rete di Mudryk al 35?. The post Highlights e gol Ucraina-Georgia 1-0: Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. In campo l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia e il centravanti della Roma Artem Dovbyk. (Sportface.it)

Ucraina-Georgia (Uefa Nations League B - 11-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - La Georgia fa sul serio, lo si era visto agli Europei con la nazionale di Sagnol eliminata agli ottavi di finale dalla Spagna poi vincitrice del torneo e si è avuto conferma nelle prime due gare di Nations League, chiuse con due vittorie convincenti. Prima il largo 4-1 contro la Repubblica Ceca propiziato dal rigore […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

