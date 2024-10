Formazione con sorpresa, l’annuncio di Spalletti in conferenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Luciano Spalletti svela un solo giocatore che domani scenderà in campo contro Israele: è una sorpresa Vigilia di Italia-Israele, quarta gara di Nations League per gli azzurri. Con sette punti conquistati finora, la Nazionale di Spalletti è al primo posto in classifica, staccata di un solo punto dalla Francia. Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itIl commissario tecnico italiano ha parlato della gara in conferenza stampa, svelando anche una sorpresa di Formazione. Spalletti parte dal ritorno ad Udine, città che lo ha visto allenare all’inizio della sua carriera: “Qui mi sono trovato benissimo: è un territorio molto bello e una città civile. Sono felice di giocare in questo stadio anche se avrei preferito un clima migliore. Il calcio dovrebbe essere gioia”. Calciomercato.it - Formazione con sorpresa, l’annuncio di Spalletti in conferenza Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lucianosvela un solo giocatore che domani scenderà in campo contro Israele: è unaVigilia di Italia-Israele, quarta gara di Nations League per gli azzurri. Con sette punti conquistati finora, la Nazionale diè al primo posto in classifica, staccata di un solo punto dalla Francia.(LaPresse) – Calciomercato.itIl commissario tecnico italiano ha parlato della gara instampa, svelando anche unadiparte dal ritorno ad Udine, città che lo ha visto allenare all’inizio della sua carriera: “Qui mi sono trovato benissimo: è un territorio molto bello e una città civile. Sono felice di giocare in questo stadio anche se avrei preferito un clima migliore. Il calcio dovrebbe essere gioia”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti lancia Vicario - titolare in Italia-Israele : pilastro del Tottenham - la verità sull'Inter e il ritorno in Serie A - La prima in una gara ufficiale, a casa, nella sua Udine. Per Guglielmo Vicario quella di domani tra Italia e Israele sarà la sfida d`esordio... (Calciomercato.com)

Spalletti : «Qui a Udine ho imparato molto; domani gioca Vicario; Fagioli? Merita spazio; Israele è un avversario serio» - Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, in conferenza stampa in vista della sfida contro Israele Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Italia-Israele in Nations League: di seguito le sue parole. GIOCARE A UDINE – «Territorio bellissimo, sono stato fortunato ad arrivare qui nel corso della mia carriera, […]. (Calcionews24.com)

Spalletti : «Domani gioca Vicario. Israele è una squadra che sa giocare a calcio - sarà una partita difficile» - Che cosa cerca in questa partita? Le ammonizioni possono condizionare le scelte? «Io mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ho avuto la possibilità di lavorarci. Ci sarà sempre da stare in ordine e in equilibrio e noi andremo a scegliere la formazione migliore per questa partita. La palla deve rimbalzare da una parte all’altra del campo». (Ilnapolista.it)