Fonti:Israele non colpirà siti nucleari (Di domenica 13 ottobre 2024) 15.00 Funzionari Usa ritengono che Israele abbia ristretto gli obiettivi della sua risposta al recente attacco missilistico dell'Iran alle infrastrutture militari ed energetiche. Lo riferisce Nbc, aggiungendo che non ci sono indicazioni che Israele colpirà strutture nucleari o porterà a termini omicidi nel Paese. Secondo le stesse Fonti Israele non ha ancora deciso come e quando agire. In mattinata governo riunito:il premier Netanyahu e il consigliere militare Goffman hanno lasciato la riunione pochi minuti dopo il suo inizio. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 15.00 Funzionari Usa ritengono cheabbia ristretto gli obiettivi della sua risposta al recente attacco missilistico dell'Iran alle infrastrutture militari ed energetiche. Lo riferisce Nbc, aggiungendo che non ci sono indicazioni chestruttureo porterà a termini omicidi nel Paese. Secondo le stessenon ha ancora deciso come e quando agire. In mattinata governo riunito:il premier Netanyahu e il consigliere militare Goffman hanno lasciato la riunione pochi minuti dopo il suo inizio.

