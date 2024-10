Fiumicino e l’Europa | appello alla politica locale per una visione più ampia

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’intitolazione della piazza del Comune diall’Unione Europea rappresenta un passaggio simbolico ma significativo per la città e per il territorio., con il suo ruolo di crocevia strategico e porta d’ingresso internazionale grazie all’aeroporto Leonardo da Vinci, non è solo un punto geografico di snodo, ma anche un luogo di incontro e dialogo tra culture e nazioni. La scelta di legare il suo spazio pubblico principale all’Unione Europea riflette una consapevolezza nuova e unache abbraccia un futuro più grande e più interconnesso. Ma questo evento, al di là delle celebrazioni e delle presenze istituzionali di rilievo, dev’essere soprattutto un segnale di crescita per la, di qualunque colore politico.